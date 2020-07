Randon doa máscaras para caminhoneiros

As Empresas Randon realizam uma campanha de prevenção ao Covid-19 voltada para os caminhoneiros que circulam pelas rodovias brasileiras. A companhia, juntamente com outras instituições parceiras, distribuirá 10 mil máscaras reutilizáveis para a proteção dos profissionais. Os itens serão entregues ao longo dessa semana, como homenagem ao Dia do Caminhoneiro, celebrado em 30 de junho.