Guedes diz que País está longe de depressão

O ministro Paulo Guedes (Economia) afirmou aos parlamentares nesta terça-feira (30) acreditar que o País não precisa emitir mais moeda para enfrentar a crise do novo coronavírus. Para ele, isso só seria necessário caso o país estivesse em depressão econômica.

Em audiência com a comissão mista de acompanhamento das ações de combate à Covid-19, Guedes afirmou que a possibilidade de que o BC (Banco Central) emitir moeda e dívida para superar a crise ainda é distante.

Na avaliação do ministro, a medida só seria necessária caso o País estivesse se aproximando de uma depressão econômica. "Se estivéssemos dessa situação, o juro praticamente desce pra zero e aí não há mais diferença entre títulos que pagam juros e moeda que não paga juro nenhum. Seria uma situação de depressão, a demanda por moeda vai ficar infinitamente elástica." Guedes já tinha dito algo semelhante durante a reunião da comissão em abril, ao responder as perguntas de parlamentares.

Ele voltou a citar que em uma situação em que a inflação estiver praticamente em zero e os juros desabarem, o País cairia em uma "armadilha da liquidez". Isso significa que a queda da taxa de juros em tentativa de injetar dinheiro na economia não surtiria mais efeito.

Em vez de emprestar dinheiro a taxas prefixadas ou comprar títulos públicos, os bancos manteriam o dinheiro na tesouraria. A medida tentaria evitar perdas quando os juros subirem. Entretanto, Guedes afirmou acreditar que o País não está nesta situação ainda. "Mas estamos muito longe dessa situação, não acredito que estamos indo para uma depressão".