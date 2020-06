Tudo que você precisa saber para entregar a declaração do Imposto de Renda nesta terça-feira (30)

Faltam poucas horas para o fim do prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2020. Mas até as 23h59min59seg desta terça-feira (30) ainda é possível mandar o documento sem atraso e, por isso, sem ter de pagar multa.

Quem deixou para o último dia não está sozinho. A Receita Federal espera que pouco mais de 3 milhões de brasileiros ainda enviem sua declaração hoje. Se você faz parte desse grupo, fica de olho por que o Jornal do Comércio preparou um resumo com as principais dicas para fugir das garras do Leão.

Confira as 10 (últimas) dicas para declarar o Imposto de Renda 2020:

1 - Preencha todos os dados com atenção. Um dos erros mais comuns, segundo a Receita Federal, é na hora de preencher valores ou de inserir o CPF do dependentes. Por isso, faça com calma e revise cada informação antes de enviar.

2 - Tenha em mãos - ou na tela do seu computador, a documentação básica: dados pessoais completos (seus e dos seus dependentes, se houver); Informes de rendimentos; Notas fiscais e recibos de pagamentos efetuados de educação (ensino regular), saúde (médicos e hospitais) e da compra de bens como veículos; Extratos de financiamentos de imóveis, posição de dívidas financeiras, doações recebidas e realizadas; Extratos de pagamentos efetuados a pensões, profissionais liberais (advogados, engenheiros, etc.) e aluguéis.

3 - Quem não está obrigado também pode enviar a declaração. E o melhor: receber restituição. Isso acontece quando você teve IR Retido na Fonte, despesas que podem ser restituídas e não tem imposto devido. Para saber se você tem esse direito basta preencher a declaração e o próprio programa da Receita vai acusar o valor da sua restituição. Para receber é só incluir os dados bancários e o valor já cai direto na conta.

4 - Quem tiver investimentos, tanto em renda fixa quanto em renda variável, deve declarar Imposto de Renda obrigatoriamente. Com os extratos anuais de cada aplicação em mãos você vai informar o investimento na aba "Bens e Direitos". Todos os investimentos devem ser informados, mesmo que não paguem Imposto de Renda, como no caso da poupança, das letras de crédito imobiliário (LCI) e do agronegócio (LCA) e debêntures incentivadas. Cada aplicação tem um código específico. Preencha os dados da instituição e o saldo aplicado em 31 de dezembro de 2019. Investimento em ouro, ativo financeiro e mercados futuros devem ser detalhados no campo "Discriminação".

5 - O microempreendedor individual (MEI) precisa declarar o IR seguindo as mesmas regras das demais pessoas físicas. O MEI deve declarar se recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 ou rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00, se obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas. Se você é MEI é quer saber como fazer a declaração corretamente assista aos vídeos da série #MinutoIR.

6 - Caso tenha dependentes, não esqueça de colocar seus dados pessoais completos (com CPF, obrigatoriamente) e rendimentos que porventura ele tenha recebido. Isso inclui pensão alimentícia, caso o dependente não faça sua própria declaração do IR, e aquela bolsa-auxílio recebida quando o estudante começa a fazer estágio, por exemplo.

7 - O valor recebido como pensão alimentícia deve ser informado como um rendimento tributável e precisa ser declarado pelo titular da pensão ou estar relacionado ao CPF do dependente. Para o caso em que o beneficiário da pensão apresente a declaração separado do seu responsável legal, os valores das pensões devem ser informados na ficha "Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física e do Exterior" na aba titular, em "Outras Informações", com a utilização da coluna "Pensão Alimentícia e Outros". Caso o valor recebido seja superior a R$ 1.903,98, deve ser feito o Carnê-Leão (recolhimento mensal obrigatório com base na tabela progressiva). Na hora de declarar o IR é preciso informar na coluna "Carnê-Leão" o imposto pago.

8 - Quem paga pensão alimentícia pode deduzir o valor na determinação da base de cálculo mensal. A informação deve constar na ficha "Alimentandos", indicando se o alimentando é residente no Brasil ou no exterior, o nome, a data de nascimento e o CPF. A quantia paga mensalmente deve constar na ficha "Pagamentos Efetuados", selecionado o nome do alimentando (beneficiário), o valor pago e a parcela não dedutível, se houver.

9 - Se tiver imposto de renda devido não deixe de fazer a doação diretamente na declaração ao Fundo da Criança e do Adolescente (Funcriança) e ao Fundo do Idoso do seu município ou do Estado. Veja aqui como é fácil.