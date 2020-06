Frigoríficos gaúchos têm exportações suspensas para China

A General Administration of Customs People’s Republic of China (GACC) suspendeu temporariamente, de acordo com o Ministério da Agricultura do Brasil, a importação de carne três frigoríficos brasileiros, dois deles no Rio Grande do Sul. O GACC, órgão do governo chinês responsável pela habilitação de estabelecimentos exportadores solicitou recentemente ao governo brasileiro informações sobre alguns estabelecimentos que exportam para a China e que tiveram notícias divulgadas na imprensa sobre casos da Covid-19 entre seus trabalhadores, de acordo com o Mapa, que agora culminaram com a suspensão dos embarques.

Ainda de acordo com o ministério, não foi apresentado formalmente os motivos das suspensões que atingiram os embarques das unidades de aves da JBS, em Passo Fundo, e do Minuano, em Lajedo, além de unidades de bovinos da Marfrig, em Várzea Grande (Mato Grosso). Procuradas para comentar a suspensão dos importações de carnes pela China a partir de suas plantas no Estado, JBS e Minuano informaram que no momento não se pronunciariam sobre o assunto. O ministério divulgou, em nota, que suspendeu voluntariamente a exportação de um quarto estabelecimento que teve suas atividades paralisadas por decisão judicial relacionada aos procedimentos de prevenção e controle da Covid-19 entre seus trabalhadores, o Agra, em Rondonópolis, no Mato Grosso.

O ministério diz que está buscando junto à GACC as razões da suspensão dos três estabelecimentos e que já iniciou negociações para que as suspensões possam ser retiradas e retomados os embarques. O Mapa pondera que o problema não é especificamente com o Brasil, já que autoridades sanitárias chineses têm mostrado preocupação diante do registro de novo surto de Covid-19 próximo a Pequim e vêm monitorando, em todo o mundo, as empresas que exportam para a China. Recentemente houve a detecção do vírus em salmão importado da Noruega, o que acendeu o alerta do gigante asiático para o assunto.