Ouro fecha em alta com busca por segurança ante aumento da covid-19 nos EUA

O contrato futuro mais líquido de ouro fechou em alta nesta segunda-feira (29), com investidores ainda buscando a segurança do metal precioso ao ser confrontados com a velocidade com que os casos de Covid-19 retornam nos Estados Unidos e na América Latina. Com juros baixos e rendimentos de Treasuries menos atrativos, os investidores ainda partem para a segurança do metal, mesmo com mercado de ações no azul, avaliam economistas.