Estudo deve identificar impacto da pandemia no consumo digital e na indústria criativa no RS

O Mestrado Profissional em Indústria Criativa da Universidade Feevale lançou nesta segunda-feira (29) uma pesquisa que deve mapear o cenário da crise causado pela Covid-19 no Rio Grande do Sul. Segundo a instituição, o estudo identificará o perfil de atuação de profissionais, os processos criativos e impacto do coronavírus no consumo em plataformas digitais.

Os pesquisadores coletarão informações sobre dois eixos principais: trabalho em setores criativos e o consumo digital dos gaúchos durante a pandemia. Coordenada pelos professores Cristiano Max Pereira Pinheiro, Vanessa Valiati e Maurício Barth, a iniciativa busca orientar a proposição de políticas públicas e soluções para os setores afetados pelo vírus.

O mapeamento considera as especificidades de cada área criativa, propondo um levantamento regional com formulários técnicos e individuais para cada setor. Isso possibilita compreender como auxiliar os modelos de negócio atingidos na pandemia.

Para analisar o consumo de conteúdos digitais pela população gaúcha neste período, será distribuído um questionário segmentado entre as áreas de audiovisual, música, e jogos digitais. Os dados coletados podem ajudar na mensuração da demanda por produtos específicos, segundo a Feevale. Esta parte da pesquisa conta com o auxílio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs/RS), por meio de edital de fomento de auxílio a recém-doutores, além do apoio do governo estadual, através do programa RS Criativo e da Secretaria da Cultura do Estado.