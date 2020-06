Justiça autoriza operação de duas áreas da JBS Passo Fundo

Os setores de expedição e paletização do frigorífico JBS em Passo Fundo receberam permissão para retomada parcial do funcionamento. A desembargadora Vania Cunha Mattos, presidente da 1ª Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (1ª SDI), concedeu liminar para reabrir e evitar descarte de matéria-prima que estava na unidade para ser processada.

Na quinta-feira (25), foi publicado o acórdão da 1ª SDI que restabeleceu, em decisão colegiada, a interdição da unidade do frigorífico, imposta pela Inspeção do Trabalho.

A decisão da desembargadora, nessa sexta-feira (26), acata o pedido da companhia feita após a publicação, que tem como objetivo evitar o perecimento de 1,5 mil toneladas de produtos que devem ser expedidos, além de outras 700 toneladas de alimentos que se encontram no túnel de congelamento e devem ser preparados para expedição.

Os setores de expedição e paletização na unidade somam 260 empregados. Contudo, com a decisão da desembargadora, apenas 80 deles realizarão tarefas em conjunto por quatro dias para a expedição do material. Os demais, do setor de paletização, não trabalhariam todos os dias.

No despacho, a desembargadora determina que os empregados envolvidos nos setores sejam restabelecidos, recrutando os indicados como assintomáticos e seguindo estritamente as medidas de segurança necessárias.

“Efetivamente, a empresa estava em pleno funcionamento, com base nos parâmetros definidos como forma de manter a atividade essencial para a população, e, portanto, a ruptura imediata de todas as atividades não pode ensejar a desarticulação que acarrete a perda não só do trabalho realizado, como o perecimento dos alimentos. E, portanto, tenho como justificada a urgência de decisão, com base no art. 300 do Código de Processo Civil e como forma de equacionar o interesse geral e coletivo, sem que haja violação de decisão judicial”, apontou Mattos.