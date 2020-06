Novo decreto da prefeitura faz adequações em regras para academias em Porto Alegre

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Um decreto publicado em edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre nesta sexta-feira (26) faz alterações nas regras para funcionamento das academias na Capital. Em nota, a prefeitura informa que o texto permite o funcionamento dos espaços em clubes sociais, shopping centers, centros comerciais e condomínios.

O texto esclarece que o espaço poderá ser utilizado por um aluno por vez (ou morador da mesma residência), com permissão para ser acompanhado de um profissional. O atendimento deve ocorrer de forma individualizada e com as regras de higienização respeitadas.