Dólar sobe com cautela sobre Covid-19 no exterior e Brasil

novos casos de Covid-19 nos Estados Unidos e também no Brasil. O dólar segue em alta no mercado à vista nesta sexta-feira (26) alinhado ao sinal positivo predominante no exterior ante outras divisas emergentes ligadas a commodities em meio à cautela gerada pelo crescente aumento dePesam ainda o desconforto dos investidores após os testes de estresse de bancos americanos e a queda do petróleo.

A redução da meta de inflação em 2023 para 3,25%, na noite dessa quinta-feira, era amplamente esperada no mercado e está em segundo plano no câmbio. Às 9h40min, o dólar no mercado à vista subia 1,60%, a R$ 5,4204. O dólar futuro para julho avançava 1,10%, a R$ 5,4215.