Retomada passa por desburocratização do Estado

A criação de programas que facilitem e flexibilizam a atuação de empresas, além da valorização do mercado interno e dos distritos industriais são as diretrizes da gestão do novo secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Rio Grande do Sul, Rodrigo Lorenzoni. Ele participou de live, nesta quinta-feira, promovida pelo Lide-RS.

Além do secretário, participaram da live o CEO das Empresas Randon, Daniel Randon e, como mediador, Eduardo Fernandez, presidente do Lide-RS.

Lorenzoni apresentou o projeto Made in RS, que busca aquecer o mercado local, e destacou ainda a remodelação do Fundopem Digital, que funcionaria como uma interface entre o poder público e as empresas.

Randon salientou a importância da desburocratização. "A gente sabe das dificuldades do País, com muita burocracia, principalmente na forma tributária". O CEO da Randon também disse acreditar que a atual crise é o momento ideal para refletir sobre velhos conceitos.