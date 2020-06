Capão da Canoa limita funcionamento do comércio e serviços aos fins de semana

A prefeitura de Capão da Canoa, no litoral gaúcho, publicou nesta quinta-feira (25) decreto que restringe o funcionamento do comércio e a prestação de serviços com atendimento ao público. As medidas, em combate ao novo coronavírus, já estão em vigor.

Estabeleicmentos podem funcionar normalmente, em horário comercial, de segunda-feira à sexta-feira. Aos sábados, o funcionamento deve encerrar até meio dia. Nos domingos, as atividades comerciais estão suspensas.

A medida vale para a comercialização e prestação de serviços, bem como, serviços de academia, quando localizados em condomínios verticais (edifício) e em condomínios horizontais de lotes (condomínio fechado). Também estão inclusos a comercialização de produtos de saúde, higiene, limpeza, alimentos, bebidas e de materiais de construção, entre outros.

Capão da Canoa concentra 51 casos confirmados e dois óbitos até esta quinta, segundo o balanço da Secretaria Estadual da Saúde (SES/RS). Na lista entre os maiores índices do Rio Grande do Sul, o município está em 68º - do total de 383 que apresentaram algum caso.