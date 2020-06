Bolsas asiáticas fecham em baixa, influenciadas por múltiplos fatores negativos

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam em baixa significativa nesta quinta-feira (25), reagindo a uma série de fatores negativos, que incluem o avanço do coronavírus em alguns países, em especial nos EUA, projeções econômicas pessimistas do Fundo Monetário Internacional (FMI) e tensões comerciais entre americanos e europeus. Os mercados da China, Hong Kong e Taiwan não operaram devido a feriados.