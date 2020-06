Indústria de jogos é mais rentável do que as de cinema e música juntas

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Scott Hawkins, responsável pelo licenciamento de desenvolvedores para a Nintendo, participou de uma conversa com brasileiros na tarde desta quarta-feira (24), no festival Big Digital, para falar sobre o desenvolvimento de games para Nintendo Switch, e de softwares exclusivos para o Brasil.

Com mais de 55 milhões de unidades vendidas em seis dos sete continentes do mundo, apenas em 2019 -dado apresentado durante a conversa-, o Nintendo Switch representa uma oportunidade de mercado para os desenvolvedores.

"A indústria de jogos é maior do que as de cinema e música combinadas", afirmou Hawkins durante a conversa, junto a um gráfico que comparava a rentabilidade de cada indústria em 2018. "Ela é a segunda maior no entretenimento, atrás apenas da televisão".

"O game é uma das formas que as pessoas mais buscam para se divertir", continuou ele, mostrando uma outra pesquisa que indica que há cerca de 2,6 bilhões de jogadores do mundo.

Direcionado para os desenvolvedores de games, Hawkins afirma que os jogos que mais interessam a empresa são os voltados exclusivamente para as suas plataformas, ou que funcionem como "vitrine" para os dispositivos.

O game "Mortal Kombat 11", que permite uma experiência portátil apenas para Nintento Switch, foi dado como exemplo, assim como progresso sincronizado e inventário multiplataforma permitidos pelo "Fortnite".

Ainda, segundo Hawkins, é importante priorizar a qualidade de suas funcionalidades. Hoje, mais de 250 jogos para Nintendo Swtich tem uma avaliação acima de 80 no Metacritic, site americano que reúne críticas de videogames e é referência nesta indústria.

O Big Digital acontece de 22 a 26 de junho no site oficial do evento, com palestras gratuitas nos dias 24 e 25. Novos games brasileiros também serão apresentados durante o evento, como o Dandy Ace, Alchemist Adventure, Tetragon e outros.

A 8ª edição presencial do Big Festival está mantida, mas foi remarcada para 27 a 31 de janeiro de 2021, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Em virtude disto, as inscrições gratuitas de jogos foram estendidas até 3 de novembro.