Conexão Camboriú

Carmen Diehl está retornando para Balneário Camboriú depois de uma temporada em Porto Alegre. Lá ela atuará na comunicação da Casa Cor SC. Ela esteve no domingo almoçando no Galeto Di Paolo, no Boulevard Laçador, juntamente com André Caetano e Alfredo Gazaniga, que lidera a Cucaria do Chef em Balneário Camboriú. Aliás, tem muito empreendedor indo para Santa Catarina, onde os incentivos são mais fortes. Que o diga o Centro de Distribuição do Mercado Livre.