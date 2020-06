Entrando no terceiro mês de bate-papos em seu programa ao vivo Dvora Connection, Débora Tessler celebra o sucesso de suas lives diárias no Instagram. De segunda a sexta-feira, às 17h, os seguidores podem acompanhar as entrevistas. Nas próximas semanas, ela vai conversar com o psicólogo e historiador Felipe Pimentel, o advogado Leonardo Moura e a consultora Jo Lima.