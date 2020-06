Taxa de deflação de Porto Alegre chega a 0,10% na terceira semana de junho

Uma tendência nas últimas apurações do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), a inflação avançou em Porto Alegre, registrando taxa de -0,10%, um aumento de 0,13 ponto percentual na comparação com a segunda semana de junho. Foi o que divulgou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira (24). No geral, o indicador passou de -0,13% para 0,09%.