Empresa organiza Dia de Campo virtual no Rio Grande do Sul

Uma live às 17h desta terça-feira (23), em Espumoso, no norte do Rio Grado do Sul deve marcar o primeiro Dia de Campo virtual do Brasil. No meio rural, o Dia de Campo é a denominação de uma séria de atividades de qualificação e aprendizado realizado in loco, nas propriedades – o que, desde março, ficou inviabilizado pela pandemia. A programação seguirá ao longo da semana.

Nesta terça-feira, porém, Agrofel Grãos e Insumos fará um Dia de Campo virtual com música, entretenimento, gastronomia e informações técnicas no que a empresa afirma ser a primeira live do gênero no Brasil.O evento marca os 43 anos de aniversário da empresa. Os interessados podem acompanhar o evento no canal do YouTube da Agrofel .

“O produtor sempre busca soluções sustentáveis de desenvolvimento que reflitam na rentabilidade. Todos os anos temos o nosso Dia de campo de aniversário, mostrando o que há de novo no mercado, tendências e resultados, e não queríamos deixar o produtor sem esse encontro”, explica Roni Ferrarin, diretor comercial e de marketing da Agrofel.