Banrisul prorroga dívidas dos próximos seis meses pelo aplicativo

O Banrisul oferece aos seus clientes pessoa física a prorrogação das parcelas a vencer nos próximos seis meses, dos contratos de crédito vigentes e adimplentes. A nova operação, no valor das parcelas prorrogadas, será realizada pelo prazo total de 30 meses, sendo seis meses de carência, com pagamento apenas de juros; e 24 parcelas com pagamento de juros mais o principal. As demais parcelas e condições do contrato original permanecerão inalteradas.

A prorrogação das parcelas dos contratos, sem vinculação de garantias, de clientes pessoa física, pode ser solicitada por meio do aplicativo Banrisul Digital, com rapidez e comodidade, acessando o menu "Empréstimos" e, em seguida, a opção "REPAC". A adesão está disponível até o dia 31.07.2020.

Estão contempladas na prorrogação de parcelas as operações de crédito com periodicidade de pagamento mensal, excluindo créditos especializados por sua característica, como linhas de crédito consignado, cheque especial, cartão de crédito, entre outras operações com direcionamentos e regras específicas.