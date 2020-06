Governo prevê queda de até R$ 3,8 bilhões na arrecadação

Por conta da crise econômica gerada pela pandemia de Covid-19, a arrecadação de ICMS no Rio Grande do Sul pode vir a sofrer uma "quebra bruta" que pode variar entre R$ 3,2 bilhões a R $3,8 bilhões em 2020. "Isso implica um imposto líquido para o tesouro estadual de R$ 2,5 bilhões, em média", explica o secretário da Fazenda Marco Aurélio Santos Cardoso, destacando que este cenário corresponde a uma queda acumulada do PIB entre 8% e 10%, de acordo com as previsões mais recentes.

"Com exceção de produtos de limpeza, alimentação e do setor farmacêutico, que tiveram incremento nas vendas, os demais setores sofreram quedas de mais de 50% em suas receitas", destaca Cardoso. Na tarde desta segunda-feira (22), ele participou da 12ª reunião do Fórum de Combate ao Colapso Social e Econômico do Rio Grande do Sul, promovida pela Assembleia Legislativa, onde apresentou as medidas econômicas e fiscais adotadas pelo Governo do Estado. O evento foi mediado pelo presidente da Assembleia, Ernani Polo.

Segundo Cardoso, para driblar as dificuldades o governo tem focado em negociar suporte de liquidez imediata, recebendo apoio do governo federal (principalmente para serviços de saúde e assistência social), bem como no fornecimento de apoio aos bancos públicos e na adaptação da atuação da receita. Dentre outras ações, listou a readaptação da atuação da receita, através da simplificação dos processos administrativos, e a postergação dos vencimentos do ICMS do Simples Nacional por 90 dias.

O secretário ressaltou que as medidas adotadas em 2019 resultaram em uma redução do déficit do Estado e em uma estabilidade do fluxo de caixa, bem como no crescimento da receita tributária e redução do atraso da quitação dos salários, apesar da capacidade de investimentos se manter baixa.

