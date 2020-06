Live vai tirar dúvidas da declaração do Imposto de Renda 2020

https://www.youtube.com/user/JornaldoComercioRS Faltam apenas oito dias para terminar o prazo estendido da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2020. Quem precisa prestar contas ao leão tem até dia 30 para enviar as informações à Receita Federal. Para tirar todas as dúvidas de quem ainda não fez a declaração, o JC Explica marcou um vivo, pelo YouTube (), nesta terça-feira (23). Basta seguir o canal e acompanhar.

A partir das 19h, as pessoas vão poder questionar o superintendente ajunto da Receita Federal no Rio Grande do Sul, Ademir Gomes de Oliveira. A editora assistente do site do JC Patrícia Comunello, que vem conduzindo o JC Explica, e a apresentadora do MinutoIR, série de vídeos, repórter de Economia do JC Roberta Mello, vão conduzir o bate-papo em um tema de mexe com a vida de milhões de brasileiros. Para acompanhar, basta se inscrever no canal do Jornal do Comércio na rede social de vídeos.