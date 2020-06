Shopping Iguatemi promove campanha para arrecadação de roupas e mantimentos

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Atento às demandas da sociedade, o Shopping Iguatemi promove, ao longo do mês de junho, uma campanha solidária voltada à doação de mantimentos e roupas às famílias em situação de vulnerabilidade social do Rio Grande do Sul.

Para isso, o shopping disponibilizará dois pontos de coleta para a arrecadação de donativos. Um dos locais será o acesso E do estabelecimento, ao lado da Panvel. O outro, o acesso F, ao lado do Restaurante Fratello.

Para a campanha podem ser doados peças de vestuário, roupas de camas, sapatos, alimentos não-perecíveis e cestas básicas.

Os itens arrecadados serão destinados à Defesa Civil do Rio Grande do Sul, que fará a distribuição para as famílias atendidas.