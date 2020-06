Receita abre nesta terça-feira consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda

A Receita Federal abre nesta terça-feira (23), às 9h, a consulta ao segundo lote de restituição do IRPF/2020. O crédito bancário para 3,3 milhões de brasileiros terá valor de R$ 5,7 bilhões, maior valor para um lote de restituição em todos os tempos. Só no Rio Grande do Sul, cerca de 208 mil contribuintes receberão, somados, mais de R$ 334 milhões.

O pagamento será realizado no dia 30 de junho, data de encerramento do período de entrega das declarações do Imposto de Renda das Pessoas Físicas de 2020. Conforme já anunciado, esse ano os lotes foram reduzidos de sete para cinco com pagamento iniciando antes mesmo do fim do prazo de entrega. O primeiro lote foi pago em 29 de maio.

página da Receita Federal na Internet declaração retificadora para a autorregularização Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a. Na consulta à página da Receita, serviço e-CAC, é possível acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nesta hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer

A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smartphones que facilita consulta às declarações do IRPF e situação cadastral no CPF. Com ele será possível consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

Do total pago no segundo lote, R$ 3,9 milhões serão pagos a contribuintes que tem prioridade legal, sendo 54 mil deles idosos acima de 80 anos, 1,1 milhão de contribuintes entre 60 e 79 anos, 89 mil para pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 937 mil contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Foram contemplados ainda mais de 1 milhão de contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 4 de março.

A restituição fica disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la por meio da Internet, mediante o Formulário Eletrônico - Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da DIRPF.

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do BB ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.