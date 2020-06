Divergências nas regras para funcionamento de restaurantes preocupam setor

Para a Associação de Bares e Restaurantes no Rio Grande do Sul (Abrasel/RS), as divergências entre o decreto municipal de Porto Alegre e as estabelecidas pelo governo do Estado, no modelo de distanciamento controlado para a bandeira vermelha , referente ao funcionamento dos restaurantes, gera insegurança em um cenário já difícil para o setor de alimentação fora do lar.

“Hoje já estamos operando com todas as restrições que são essenciais para o funcionamento dos restaurantes. Desde o último decreto nos adaptamos ao novo horário e seguimos buscando alternativas para manter o setor ativo. Fechar em um momento como este, pode levar a uma segunda onda de encerramentos definitivos e a um grande número de demissões”, conta a presidente da Abrasel no RS, Maria Fernanda Tartoni.

Conforme a entidade, todos os restaurantes têm cumprido os protocolos obrigatórios e essenciais para o atendimento ao público e ainda redobraram as boas práticas que já eram tomadas antes da pandemia. Regras de distanciamento, capacidade reduzida, uso de máscara, álcool em gel para clientes e funcionários, limpezas frequentes, distanciamento de mesas, marcações no piso, são respeitadas desde sempre. “Cumprimos tudo para manter nosso cliente seguro, nossos funcionários saudáveis e o estabelecimento vivo”, reforça Maria Fernanda.

A presidente vê com preocupação as decisões que serão tomadas nas próximas horas, pois impactará fortemente o setor caso o decreto municipal não possa ser seguido: “É muito difícil para nós este cenário de incertezas. Sabemos o quanto a saúde é importante e norteadora das decisões futuras, mas precisamos buscar formas de garantir a sobrevivência dos negócios, pois muitos já fecharam as portas. Estamos fazendo o máximo para manter os negócios e garantir o emprego e a renda de milhares de pessoas, pontua.

A restrição de horário de funcionamento para as 17h é uma alternativa viável ao não fechamento. Segundo a entidade, não é a melhor opção pois muitos estabelecimentos tinham o jantar como uma forte demanda, mas hoje é principal possibilidade para o setor não falir por completo.

Já na bandeira vermelha do modelo adotado pelo governo do Estado, restaurantes, padarias e lanchonetes deixam de operar na modalidade presencial, ofertando serviços apenas por meio de tele-entrega, pegue e leve ou drive-thru.

A Abrasel no RS aguarda a atualização sobre as bandeiras e a confirmação de que o setor poderá funcionar a partir de terça-feira (23), seguindo o que foi estabelecido no novo decreto municipal.