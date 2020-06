Sindicato de hospedagem e alimentação de Porto Alegre apoia novo decreto municipal

medidas contra o coronavírus serão endurecidas na Capital O anúncio do prefeito de Porto Alegre Nelson Marchezan Jr. de que astem provocado reações contrárias. Mas o presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha), Henry Chmelnitsky, avaliou as mudanças como "compreensíveis" e salientou que o mais importante no momento é impedir o avanço no número de casos de mortes na região

"Entendemos o decreto, reconhecemos as mudanças, e atribuímos a ele toda a responsabilidade envolvida quando temos uma crescente no números de casos e uma ocupação de leitos de UTI preocupante. Somos coerentes para visualizar isso", disse Chmelnitsky. O dirigente salientou, ainda, a importância da fiscalização do uso de máscaras e o distanciamento em áreas públicas, assim como a abertura dos restaurantes para almoço apenas até as 17 horas. "Somente com o engajamento de todos para o cumprimento das regras e uma fiscalização firme vamos conseguir diminuir a curva", avaliou o presidente.

Em posicionamento recente, repercutindo a bandeira vermelha determinada pelo governo estadual, Chmelnitsky falou sobre a postura proativa do setor e o entendimento de que a prioridade é a saúde. "Estamos, desde o início da pandemia, levando para todos os poderes não apenas a atualização dos indicadores do setor, como também nossas sugestões e ações na prática, um reflexo da nossa postura sempre proativa", relembrou o dirigente.