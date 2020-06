Banrisul vai oferecer crédito a micro e pequenas empresas

O Banrisul vai disponibilizar uma linha de crédito para fortalecer pequenos negócios, garantindo capital de giro e estimulando a manutenção de empregos. Operada no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), a linha será oferecida para micro e pequenas empresas (com faturamento até R$ 4,8 milhões ao ano), e para Micro Empreendedores Individuais (MEI).