CCR ViaSul abre 20 novas vagas de emprego para praça de Santo Antônio

A CCR ViaSu está com 20 vagas abertas para trabalhar na operação da praça de Santo Antônio da Patrulha, com contratação imediata. Para se candidatar, é necessário que o trabalhador resida na região de Santo Antônio ou Osório. Os candidatos devem ter acima de 18 anos, ensino fundamental completo, desejável experiência em atendimento ao público e operação de caixa. A empresa oferece salário mais pacote de benefícios (planos de saúde e odontológico, vale alimentação ou refeição, previdência privada, entre outros).

A concessionária destaca que os candidatos devem acessar a plataforma Kenoby, no site www.ccrviasul.com.br, menu Trabalhe Conosco, para mais informações sobre as vagas e cadastro do currículo para a seleção. Serão aceitas candidaturas somente por meio dessa plataforma. Importante ressaltar, ainda, que profissionais que desejam trabalhar na empresa também façam seu cadastro no site, mesmo não havendo vaga de interesse no momento.

Praça ampliada gerará mais empregos

Com essas 20 novas vagas, a ampliação na praça de Santo Antônio da Patrulha, que iniciará as operações em modelo de cobrança bidirecional no dia 15 de agosto, gerará mais empregos dada a maior quantidade de cabines, tornando o atendimento ao usuário mais ágil e eficaz. Como a tarifa será cobrada em ambos os sentidos, o valor atual será reduzido pela metade: de R$ 9,20 passará a ser cobrado R$ 4,60.