Bolsas da Ásia fecham em alta, de olho em comércio EUA-China e surtos de Covid-19

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta sexta-feira (19), com investidores monitorando a situação do comércio entre EUA e China e desdobramentos de novos surtos de coronavírus nas duas maiores economias do mundo.

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,96%, a 2.967,63, pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,19%, a 1.931,10 pontos. Quando os negócios locais se aproximavam do fim, a Bloomberg noticiou que o governo chinês planeja acelerar compras de bens agrícolas americanos para cumprir o acordo comercial de fase 1 com os EUA, após conversas ocorridas entre autoridades dos dois países no Havaí esta semana.

o epidemiologista chefe do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China, Wu Zunyou, disse ontem que o recente surto de Covid-19 que surgiu em Pequim está "sob controle" Antes disso,. Até quarta-feira (17), a capital chinesa havia acumulado 158 novos casos da doença em sete dias. Já nos EUA, alguns Estados que estão gradualmente removendo medidas de isolamento motivadas pelo vírus continuam relatando alta no número de infecções.

Em outras partes da Ásia, o índice acionário japonês Nikkei se valorizou 0,55% em Tóquio nesta sexta, a 22.478,79 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 0,73% em Hong Kong, a 24.643,89 pontos, o sul-coreano Kospi subiu 0,37% em Seul, a 2.141,32 pontos, e o Taiex ficou praticamente estável em Taiwan, com ganho marginal de 0,01%, a 11.549,86 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom positivo da região asiática, e o S&P/ASX 200 terminou o dia em Sydney em alta de 0,10%, a 5.942,60 pontos, graças a ações de tecnologia e do setor varejista.