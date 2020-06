Prefeituras gaúchas que não seguiram bandeira vermelha têm 24 horas para se explicar

normas sanitárias previstas na bandeira vermelha representação da Procuradora Geral do Estado (PGE) O Ministério Público Estadual (MP-RS) informou na noite desta quinta-feira (18) que instaurou investigação criminal contra os prefeitos de São Gabriel, Quaraí e Farroupilha por descumprimento dasdo sistema do distanciamento controlado. O MP-RS segue investigação após

Os prefeitos terão 24 horas para explicam por que não seguiram as medidas previstas na bandeira vermelha. "A instauração de procedimento criminal individual e por município tem como objetivo a apuração de cada um dos fatos delituosos", esclarece a Procuradoria de Prefeitos do MP-RS.

Os gestores municipais terão de justificar por que não seguiram as regras, como fechamento do comércio, o que infringe os decretos estaduais que regulam a calamidade sanitária no Rio Grande do Sul devido ao advento da pandemia do novo coronavírus.

Vacaria, Uruguaiana e Santana do Livramento, que chegaram a resistir à alteração, informaram ao órgão que estão seguindo os decretos, terão de explicar em 10 dias porque não adotaram as restrições desde o primeiro dia. A entrada de diversas regiões na bandeira vermelha ocorreu na segunda-feira (15).