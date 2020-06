Expointer é adiada para setembro devido à pandemia do coronavírus

A Expointer 2020 já tem nova data. A principal feira do agronegócio gaúcho será realizada entre os dias 26 de setembro e 4 de outubro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A confirmação da prorrogação do calendário do evento, que acontece geralmente no fim de agosto, ocorreu no início da tarde desta quinta-feira (18), pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, e foi comentada pelo governador Eduardo Leite durante live.

Leite afirmou nesta quinta-feira (18) que a mostra deste ano será menor em tamanho e público, por conta da pandemia da Covid-19, e deverá ser especialmente restrita à realização de negócios do setor.

Segundo o secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural Covatti Filho, serão mapeados todos os processos necessários para a realização da Expointer durante a crise da Covid-19. A secretaria deve elaborar protocolos de segurança para diminuir os riscos de contágio.

De acordo com o governador do Estado, a alteração na data se deu com observância às normas impostas pela Secretaria da Saúde e ajustada com as entidades correalizadoras da feira. "A expectativa de adiamento de um mês foi para termos as condições de fazer uma feira que certamente será menor em público do que as passadas, porque terá rigoroso controle de acesso, será uma feira especialmente dedicada aos negócios.

"Entendemos que é uma feira muito importante para a retomada da economia, especialmente neste ano de estiagem, mas só vai acontecer se tivermos absolta segurança de que não estaremos expondo as pessoas a um risco elevado de contágio ao coronavírus"

O governador disse ainda que o Estado continuará monitorando a situação da pandemia e que tem expectativa de que no final de setembro o Estado esteja em melhores condições de realizar a feira, ainda que com tamanho e participação de público menor.

Em 2019, a Expointer atingiu o faturamento de R$ 2,69 bilhões, dos quais R$ 2,54 bilhões representam intenções de negócios do setor de máquinas e implementos agrícolas. A 43ª edição da feira celebra os 50 anos do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil e, segundo Covatti Filho, deve marcar a retomada do crescimento econômico no Estado.