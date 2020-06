Refap bate recorde mensal de venda de diesel em meio à pandemia

A Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), unidade da Petrobras em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, bateu em maio o recorde de venda de diesel S10. Foram comercializados 134 mil metros cúbicos do produto, superando em 12% a marca anterior, de agosto de 2019, que foi de 119 mil metros cúbicos.

O combustível possui 8% de biodiesel em sua composição e é considerado menos poluente. O gerente geral da Refap, Osvaldo Kawakami, diz que havia expectativa de vendas baixas para o diesel por conta da pandemia do novo coronavírus. “Com a mudança de cenário e o aumento inesperado da demanda, tivemos de adaptar nossa planta industrial para atender os clientes", afirmou.

A Refap atende principalmente os mercados do Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e do Paraná. A unidade tem capacidade de processamento de 32 mil m³ de petróleo por dia. Além do diesel, a refinaria produz gasolina, GLP, óleo combustível, querosene de aviação, solventes (hexano, aguarrás e petrosolve), asfalto, coque, enxofre e propeno.