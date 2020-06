Após três meses, vendas no varejo voltam a crescer

A melhora no desempenho das vendas do varejo foi um dos destaques da 12ª edição do Boletim Semanal sobre os impactos do coronavírus nas movimentações econômicas dos contribuintes de ICMS no Estado. Foi o primeiro indicador positivo desde o final de março, sempre comparando a períodos equivalentes de 2019. Conforme o boletim, na última semana analisada, entre 6 e 12 de junho, as vendas do varejo apresentaram crescimento de 1% em relação ao mesmo período de 2019.

Entre os setores varejistas, um dos destaques foi o de vestuário, cuja variação, apesar de ainda negativa, passou de -23%, na semana anterior, para -10%, nesta semana de análise. Os segmentos de lojas de departamento e magazines, móveis e materiais de construção também tiveram bom desempenho. Juntos, cresceram em média 21,6% em relação à mesma semana do ano passado. No acumulado do período de análise (16/3 a 12/6), o varejo ainda registra queda de 16%. Atividade industrial, após apontar crescimento na semana passada, retornou a patamares negativos nesta semana de análise (-10%). O único setor que saiu de uma semana de perdas para uma de ganhos foi o de madeira, cimento e vidro, cuja variação foi de -7% para 5%, retornando ao patamar positivo que estava sendo apresentado desde o início de maio. Também é destaque a melhoria do setor industrial de metalurgia, que registrou -13% de variação - apesar de negativo, é o melhor valor para este indicador desde o final de março.

Em sentido inverso, saindo de variações positivas para negativas nesta semana, estiveram os setores de aves e ovos, móveis e máquinas e equipamentos. No acumulado do período de análise do boletim, a indústria contabiliza queda de 16%. As menores variações acumuladas continuam sendo dos setores industriais de veículos (-59%) e coureiro-valçadista (-58%).

Em nota oficial, a FCDL-RS voltou a manifestar contrariedade ao fechamento arbitrário e sumário dos estabelecimentos comerciais em vários municípios. De acordo com o documento assinado pelo presidente Vitor Koch, o comércio não é o ambiente que contribui para a disseminação da Covid-19. "A quebra da arrecadação será infinitamente maior que os investimentos necessários para a infraestrutura de atendimento aos infectados sintomáticos", afirmou Koch, na nota.