Nova regra para o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda agrada indústria

Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda A aprovação no Senado Federal, na noite de ontem (16), de um novo regramento no, criado pela Medida Provisória 936, está sendo comemorado pelo setor industrial. Além da MP original, foi autorizado a possibilidade de o Governo Federal ampliar prazos de suspensão ou redução da jornada de trabalho sem passar por novas votações nas casas legislativas e o prosseguimento da desoneração da folha de pagamentos até dezembro de 2021. O mecanismo permite a substituição do pagamento de 20% sobre a folha de pagamentos por 1,5% do faturamento, excluindo as exportações.

“Agora, a nossa expectativa é de que a medida seja sancionada pela Presidência sem nenhum veto. Não podemos regredir”, alertou o presidente-executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), Haroldo Ferreira.

O executivo destaca que, desde que foi decretada, a medida tem auxiliado o setor calçadista a preservar postos de trabalho e que a aprovação trouxe alívio para a atividade.

“Mais de 70% das empresas do setor utilizaram a MP 936 em algum momento, especialmente no que diz respeito à redução da jornada de trabalho, com redução proporcional do salário, e a suspensão do contrato por tempo determinado”, afirma Ferreira.

De açodo com a Abicalçado, a atividade no País já soma a perda de 36 mil postos de trabalho em função do alastramento da Covid-19, seria ainda mais dramático não fosse a MP. Agora, a entrada em vigor das novas regras passa para a sanção presidencial.