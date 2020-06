Consumidores da RGE terão aumento na tarifa de energia

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta quarta-feira (17) o reajuste tarifário da Rio Grande Energia (RGE). Para os consumidores residenciais (Classe B1), haverá aumento de 5,22% no valor da tarifa.

No caso das indústrias (alta tensão) haverá aumento de 6,24% em média. Na baixa tensão a média de aumento é de 6,01%. No total, o efeito médio para os consumidores cativos (que estão obrigados a comprar energia da concessionária) é de reajuste de 6,09%.

As novas tarifas serão aplicadas, a pedido da distribuidora, a partir de 1 de julho. Anteriormente, a previsão da RGE era de que já entrariam em vigor nesta sexta-feira (19).

De acordo com a RGE, o reajuste foi impactado pelos custos de aquisição de energia e componentes financeiros. A empresa atende cerca de 2,9 milhões de unidades consumidoras localizadas no Rio Grande do Sul.