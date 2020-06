Inflação de Porto Alegre registra taxa de -0,23% na 2ª semana de junho, diz FGV

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Puxada principalmente pelo grupo Alimentação, a inflação de Porto Alegre registrou taxa de -0,23% na segunda semana de junho, ficando 0,34 ponto percentual acima da apuração anterior. Foi o que divulgou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira (17), entidade responsável pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S). No geral, o indicador também permaneceu em deflação, com taxa de -0,13%.

Alimentação viu sua taxa saltar de 0,53% para 1,04%, na comparação com a primeira semana deste mês. Educação, Leitura e Recreação (-2,78% para -2,19%) foi outro grupo a contribuir positivamente para a medição do índice na capital gaúcha.

Assim como Porto Alegre, as outras seis capitais pesquisadas pela FGV viram sua inflação avançar, com destaque para Salvador (-0,17% para 0,01%), Brasília (-0,27% para 0,06%), Recife (-0,01% para 0,15%) e Rio de Janeiro (-0,09% para 0,02%), que saíram da deflação. Já Belo Horizonte (-0,57% para -0,40%) e São Paulo (-0,42% para -0,19%) permaneceram com a taxa negativa.

