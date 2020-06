Ouro fecha em alta com falas de Powell e incerteza econômica em meio à covid-19

O contrato mais líquido do ouro fechou em alta nesta terça-feira (16) com investidores assimilando o anúncio, feito no dia anterior, pelo Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano) de nova linha de crédito para compra de títulos corporativos. O metal precioso encontrou apoio e se estabilizou depois que o presidente do Fed, Jerome Powell, disse nesta terça que, apesar de alguns dados econômicos otimistas dos EUA, a incerteza continua em torno do momento de uma recuperação. Os investidores agiram com mais cautela , voltando-se para a segurança do ouro.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange, o ouro para agosto encerrou em alta de 0,54%, a US$ 1.736,5 a onça-troy.

Para o Commerzbank, o mercado financeiro assimilou hoje que, ao anunciar compra de títulos corporativos, o Fed "está introduzindo uma nova etapa de flexibilização" da política monetária. "A resposta do mercado mostra como os mercados se tornaram dependentes de injeções constantes de nova liquidez", afirma.

O ouro, no entanto, estaria preso faixa de preço desde o início de abril, segundo Michael Armbruster, sócio-gerente da Altavest. "Continuamos com alta de ouro no longo prazo, mas sentimos riscos de curto prazo para o lado negativo", afirma Armbruster.

Nesta terça, o presidente do Fed, Powell, reconheceu que alguns indicadores econômicos apontaram para uma estabilização da atividade e que outros sugeriram "uma recuperação modesta", mas disse que "permanece uma incerteza significativa sobre o momento e a força da recuperação", o que acabou ajudando o ouro.

Relatos sobre um ataque da Coreia do Norte à uma base na Coreia do Sul, na fronteira oeste, sugerem tensões crescentes na região. "Isso forneceu suporte para o refúgio do ouro, principalmente porque o metal registrou quedas em cada um dos dois últimos pregões", dizem analistas da Zaner Metals.

*Com informações da Dow Jones Newswires.