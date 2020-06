O Instituto da Mama do RS tem se reinventado para manter o funcionamento de seu trabalho em meio à pandemia do coronavírus. Estão sendo lançados dois novos modelos de máscaras de proteção. A ONG Ciupoa e costureiras do Morro da Cruz, que fazem parte do Projeto Moda Alegre, auxiliam na produção das máscaras sob a coordenação da estilista Martha Rosinha, da Dulcet, com estampas exclusivas de A. Mascarello.