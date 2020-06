A Trend Investimentos, por meio da Trend Escola de Investidores, realiza mais um encontro virtual, agora com o tema Desafios da longevidade: o que muda na era pós-Covid-19. A live será no dia 25 de junho, às 19h, com a participação do educador financeiro e CEO da Trend, Rafael Severo, e com os especialistas em longevidade do Instituto Moriguchi: Emílio Moriguchi, Berenice Werle, João Senger e Neide Brucato.