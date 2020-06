Banrisul prorroga por seis meses crédito imobiliário para pessoas física e jurídia

O Banrisul disponibiliza a seus clientes a prorrogação por seis meses do financiamento de crédito imobiliário a vencer. O benefício passa a valer tanto para pessoa física quanto jurídica, mas é válido apenas para os contratos que estiverem ativos e adimplentes.

Segundo o banco, a medida suspende os pagamentos por 180 dias aos clientes que aderirem e incorpora os valores dos encargos mensais nas parcelas remanescentes do contrato, com o mesmo prazo e taxa de juros.

A adesão ao benefício estará disponível até o dia 31 de julho e deve ser feita diretamente pelo aplicativo Banrisul Digital, através do acesso ao menu Empréstimos e à opção REPAC Imobiliário. Os clientes que já se beneficiaram do REPAC Imobiliário anteriormente, também poderão solicitá-lo novamente, sendo a nova incorporação limitada em quatro parcelas.

Os clientes pessoa jurídica também contam com a possibilidade de prorrogação das parcelas de crédito imobiliário dos próximos seis meses, mesmo aqueles que já aderiram na fase anterior. Nas operações para aquisição de imóvel comercial, as condições são as mesmas da pessoa física, com a diluição das parcelas no prazo remanescente do contrato original.