Bolsas da Europa fecham em alta com otimismo sobre reabertura, dados e petróleo

As bolsas europeias fecharam em alta nesta terça-feira (16). Otimismo com a reabertura econômica, alguns indicadores e a força do petróleo ajudaram a apoiar as ações, que tiveram em alguns casos ganhos expressivos.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou com ganho de 2,90%, em 363,33 pontos.

A reabertura nos EUA e a medida de segunda-feira do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) para comprar bônus corporativos ajudaram o humor já no início do pregão europeu.

Além disso, o índice de expectativas econômicas da Alemanha do instituto ZEW avançou de 51 pontos em maio a 63,4 em junho, surpreendendo analistas, que previam 60. Durante o pregão, um dado positivo de vendas no varejo dos EUA também ajudou as praças europeias.

No Reino Unido, o premiê Boris Johnson sinalizou na segunda-feira que pode haver acordo com a União Europeia em julho, o que também esteve no radar.

Já entre os setores, o de energia foi destaque, apoiado pelos ganhos do petróleo. A ação da BP avançou 1,79% em Londres, Eni subiu 4,14% em Milão e Total registrou ganho de 3,29% em Paris.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 2,94%, em 6.242,79 pontos.

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 3,39%, a 12.315,66 pontos.

Em Paris, o índice CAC 40 subiu 2,84%, a 4.952,46 pontos.

Na Bolsa de Milão, o índice FTSE MIB avançou 3,46%, a 19.625,63 pontos.

Em Madri, o índice IBEX 35 subiu 3,25%, para 7.495,30 pontos.

Em Lisboa, o índice PSI 20 registrou ganho de 2,44%, a 4.432,27 pontos.