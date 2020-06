Azul aguarda reformas para retomar operações no aeroporto de Passo Fundo

A companhia aérea Azul aguarda adequações no aeroporto de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, para começar a retomada das operações no município. Em nota, a empresa informa que prevê 242 operações por dia a partir de julho, um aumento de 42% no volume de voos em comparação com este mês.

No texto, divulgado nesta terça-feira (16), a Azul afirma que aguarda o início das obras de recapeamento definitivo do asfalto da pista principal no terminal. A empresa trabalhava no aeroporto de Passo Fundo antes da pandemia, mas diz que a falta de infraestrutura vinha trazendo dificuldades para as operações - o que resultava em atrasos e cancelamentos constantes.

Antes da crise do novo coronavírus, Passo Fundo respondia por três voos diários da Azul. A média corresponde a cerca de 13 mi clientes ao mês. Sem operações regulares, estes clientes necessitam se locomover a Porto Alegre para embarcar em um voo regular.