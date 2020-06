Governo do RS anuncia hoje se haverá mudanças nas regiões com bandeira vermelha

última atualização, neste sábado (13) ameaçaram descumprir limitações Desde a, das bandeiras que revelam o grau de risco em saúde em cada região do Estado, prefeitos das áreas que migraram para bandeira vermelha levantaram críticas aos critérios do modelo de distanciamento controlado e. As lideranças das regiões de Santa Maria, Uruguaiana, Caxias do Sul e Santo Ângelo foram ouvidas nesta segunda-feira (15) pelo governador Eduardo Leite, mas até agora o governo gaúcho não voltou atrás de nenhuma decisão.

Os prefeitos levaram argumentos em busca de uma maior flexibilização no funcionamento das atividades econômicas em seus municípios. Ao todo, 116 cidades gaúchas foram impactadas com a alteração da bandeira nesta semana. Ao todo, quatro encontros virtuais foram feitos e se estenderam das 15h às 20h. Diferentemente do que os municípios gostariam não foi definida qualquer mudança.

Os pleitos foram ouvidos e levados a uma reunião do gabinete de crise do governo do Estado para análise. Essa reunião ocorreu até as 23h30min de segunda-feira e não conseguiu se debruçar sobre todos os pontos. A saída foi retomar a reunião nesta terça-feira (16) com início às 9h e término previsto até o final da manhã.

Leite já havia sinalizado, durante entrevista coletiva O governador deve informar as prefeituras nesta terça-feira à tarde se haverá ou não alterações nas restrições., que não haveria negociação, mas um diálogo "mediante apresentação de dados técnicos que embasem as contestações sobre a nova bandeira". "Se trata de nós apresentarmos nossos argumentos com dados técnicos e ouvirmos os argumentos dos prefeitos. Trabalhamos pela mesma população. Vamos analisar os dados e argumentos e, se houver justificativa técnica, vamos considerar (a possibilidade de mudanças)", disse Eduardo Leite.

O formato de divulgação da decisão do Executivo estadual - se será em formato de entrevista coletiva, reunião online com os representantes de cada região ou informe às prefeituras, ainda não foi definido.