Bolsas da Ásia fecham em alta após novas medidas de apoio financeiro do Fed e BoJ

As bolsas asiáticas fecharam em alta significativa nesta terça-feira (16) reagindo a novas medidas de apoio financeiro dos bancos centrais dos EUA e do Japão. O índice Nikkei subiu 4,88% em Tóquio, a 22.582,21 pontos, após o Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês) manter sua política monetária inalterada, mas ampliar o volume de um programa especial de financiamento para empresas prejudicadas pela pandemia de coronavírus, de 75 trilhões de ienes para 110 trilhões de ienes (US$ 1,025 trilhão).

Antes disso, o Federal Reserve (Fed, o BC americano) anunciou nesta segunda que passará a comprar títulos corporativos no mercado secundário americano, numa iniciativa que levou as bolsas de Nova Iorque a se recuperarem nas últimas horas do pregão.

Já nesta madrugada, a Bloomberg noticiou que o governo dos EUA está estudando uma proposta de quase US$ 1 trilhão para a infraestrutura, como parte de sua estratégia de reavivar a economia americana após o choque do coronavírus.

Nos negócios da China continental, o Xangai Composto avançou 1,44% nesta terça, a 2.931,75 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto se valorizou 1,77%, a 1.898,35 pontos.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi saltou 5,28% em Seul, a 2.138,05 pontos, o Hang Seng subiu 2,39% em Hong Kong, a 24.344,09 pontos, e o Taiex registrou ganho de 1,82% em Taiwan, a 11.511,64 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana também foi impulsionada pelos novos estímulos do Fed e do BoJ, e o S&P/ASX 200 avançou 3,89% em Sydney, a 5.942,30 pontos.