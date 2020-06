Hotelaria da Serra espera retorno à bandeira laranja

A ideia não é "liberar tudo", mas "seguir com todos os protocolos, de forma que a economia não seja estagnada novamente", defende o presidente da Associação dos Municípios de Turismo da Serra (Amserra) Schamberlaen José Silvestre. Nesta segunda-feira ele esteve reunido com os prefeitos de cidades como Gramado e Nova Petrópolis, entre outras, para tratar a respeito da bandeira vermelha, imposta pelo Governo do Estado no último sábado, que restringe atividades comerciais em regiões de risco alto de contágio do novo coronavírus.

O grupo pleiteia pelo retorno para a bandeira laranja em locais classificados com bandeira vermelha, alegando não integrar a mesma região de Caxias do Sul e Bento Gonçalves, e contar com poucos casos de pessoas contaminadas pela Covid-19. Caso tenham sucesso, será um alento para os hoteleiros, que tiveram ocupações em alta nos últimos finais de semana e já amargam cancelamentos de reservas com o alerta de risco que exige o fechamento de atividades que não envolvam serviços e produtos essenciais.

De acordo com o prefeito de Gramado João Alfredo Bertolucci, a cidade e os demais municípios "têm sido exemplo para muitos municípios brasileiros no que diz respeito às medidas protetivas quanto ao não contágio do coronavírus." Com o comércio, restaurantes, parques, museus e hotelaria funcionando há duas semanas, Gramado recebeu um grande número de turistas no feriado de Corpus Christi, seguido pelo Dia dos Namorados. Segundo dados da Secretaria Municipal de Turismo, 84% do público ficou em hotéis. Ainda de acordo com estimativa do órgão, 43% dos visitantes eram gaúchos, 36% catarinenses, 9% paranaenses e 7% paulistas.

"A Rua Coberta estava lotada de visitantes de fora", comenta a gerente de Marketing da Rede Laghetto Hotéis, Flaviana Chioquetta. Ao destacar que o município conta com oito casos registrados da doença, sem óbitos, ela lamenta que muitos turistas não colaboram para que as atividades sigam em segurança. "Muita gente circulou sem máscara e teve o caso de um homem que esteve aqui e testou positivo para coronavírus."

Flaviana afirma que mesmo tendo operado com capacidade máxima permitida (70% da ocupação) em sete das oito unidades que estavam abertas durante o feriadão, a Rede Laghetto está lidando com grande quantidade de cancelamentos desde sábado. "Somente em um dos canais já foram canceladas 60 reservas para o próximo final de semana." Com bandeira vermelha, a hotelaria da Serra pode seguir operando - ao contrário de parques e restaurantes - , mas somente com 40% de sua capacidade.