Empresa gaúcha abre 150 vagas de emprego para o Rio Grande do Sul e Paraná

O Grupo – Marcas, Patentes, Inovações e Gestão Tributária está contratando colaboradores para o departamento comercial. A projeção do Grupo é que sejam treinados e contratados 100 representantes comerciais somente para atuação no Rio Grande do Sul e 50 profissionais para a filial no Paraná.

Segundo o presidente do Grupo Marpa – Marcas, Patentes, Inovações e Gestão Tributária, Valdomiro Soares, a ação faz parte da estratégia de se reinventar em um momento delicado. “Muitas empresas ainda não sabem que são as marcas fortes e com credibilidade que farão a economia girar. Então, dentro dessa premissa e da estratégia de que é preciso investir na divulgação dos registros de marcas no Rio Grande do Sul e Paraná, estamos aumentando e realizando treinamentos com nosso departamento comercial. Já estamos fazendo as contratações aqui no Estado, mas no Paraná, assim que for possível, faremos os treinamentos”, afirma.

“Estamos seguindo a regra que falo há muitos anos para nossos parceiros do Grupo Marpa, o que faz uma empresa se destacar são os seus vendedores”, conclui.