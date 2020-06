Mansueto defende que substituto aprimore diálogo com Congresso e governadores

Com saída do cargo prevista para agosto, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, defendeu nesta segunda-feira (15) que o seu substituto e equipe econômica aprimorem o diálogo com o Congresso e governadores pelo ajuste fiscal. "É importante que o novo secretário e cúpula da Economia continuem e aprimorem o diálogo com Congresso e governadores", disse, em entrevista à Globonews, lembrando que o ajuste fiscal é por natureza um debate político, a partir de debate técnico.