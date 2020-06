Fábrica da GM em Gravataí se adapta à pandemia para voltar a produzir

unidade retoma a produção com mudanças Pátio limpo, sem carros novos recém-saídos da planta parada há quase três meses. A cena, poucas vezes vista em duas décadas de operação da fábrica da General Motors em Gravataí, Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), é um dos efeitos da pandemia do novo coronavírus no Rio Grande do Sul. Nesta segunda-feira (15), apara se adaptar ao combate ao vírus.

"Volto a trabalhar nesta segunda. Não via a hora, não aguentava mais ficar em casa", conta um dos funcionários, que completa 20 anos de fábrica. "Fiquei aliviado quando me ligaram. Com a pandemia, tudo ficou muito incerto", admitiu ele, que será um dos mil funcionários da GM que voltará ao trabalho nesta segunda no primeiro turno. O segundo volta dia 22. O terceiro turno está indefinido.

renovou a suspensão de contrato (layoff) Ao mesmo tempo em que convoca empregados para voltar ao trabalho, a GMcom 800 a mil funcionários. Os dois meses, a contar de meados de abril, venceram, explica o diretor administrativo do Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí (Sinmgra), Alcir Ascari. São 3 mil no total, com contrato direto com a montadora. Já as sistemistas, fornecedoras de autopeças que ficam no complexo, somam 3 mil empregados.

A empresa adotou um protocolo com 28 itens para se ajustar à prevenção a riscos de contaminação e ao distanciamento físico, seguindo orientações das autoridades sanitárias. É preciso adequar a operação às regras de regiões com bandeira laranja do distanciamento controlado, que é o caso da RMPA.

O Jornal do Comércio apurou que, na semana passada, diversos gerentes de área começaram a implementar as mudanças, preparando a chegada da primeira leva do quadro que retorna à operação. Ascari, tem recebido informações da GM sobre as adaptações e resume o novo momento do complexo, que em julho completará 20 anos de atividade: "A fábrica não é mais a mesma, vai ter de se adequar. É uma estratégia de guerra".

Os protocolos inseriram novas rotinas e configuração das linhas de montagem. "Os trabalhadores da fábrica estarão separados individualmente por vidros de acrílico", descreve o sindicalista. Outra mudança é no refeitório, que antes funcionava no sistema de bufê. A partir desta segunda, os funcionários receberão viandas para evitar aglomeração.

O transporte para o complexo às margens da BR-190 (freeway) que usava linhas coletivas da cidade será próprio da GM. "Agora será somente para os funcionários e com parada dentro do complexo", informa Ascari. Antes, as paradas de chegada e saída estavam apenas na via lateral, fora e na frente do Ciag.

A companhia adotou ainda formulário digital de autodeclaração de saúde, medição de temperatura corporal nas entradas da empresa e uso de máscaras de proteção facial.

Área lojística fora do Ciag guarda as últimas unidades de Onix, produzidas antes da parada. Foto: Marco Quintana/JC

Enquanto o pátio ao lado da fábrica está vazio - o que ocorria somente quando a fábrica parava em períodos de mercado em baixa ou em manutenções -, um entreposto logístico próximo ao Ciag tem um último estoque faturado do modelos Onix, montados antes da parada, que aguarda para ir ao mercado.

Por nota, a montadora diz que o retorno em São Caetano do Sul, que já ocorreu, foi sem problemas. "Nossos procedimentos abrangentes de segurança estão funcionando bem e nossos fornecedores fizeram um ótimo trabalho implementando suas estratégias de retorno ao trabalho e manuais de segurança", informou. Sobre a unidade de Gravataí, a GM informou que a produção do Onix e Onix Plus será retomada gradualmente em apenas um turno.

Complexo Industrial Automotivo de Gravataí (Ciag) A montadora deu poucos detalhes de quanto os novos tempos de restrições e de menor contingente mobilizado vão impactar a produtividade da fábrica. Oé o maior da montadora norte-americana na América do Sul. Também é um dos mais produtivos do mundo, com capacidade instalada de 350 mil unidades por ano.

Antes da pandemia, um veículo era montado a cada 60 segundos, somando quase 1,4 mil ao dia em três turnos, que vigoravam desde 2017, para atender ao crescimento do mercado consumidor nacional. Com as adaptações nas linhas para dar conta dos protocolos da Covid-19, o volume de produção deve cair.

Hoje apenas modelos da nova geração do Onix (hatch e sedã) são montados na plataforma. A unidade teve investimento de R$ 1,4 bilhão entre 2017 e 2019 para implantar o novo conceito de carro, que servirá para diferentes mercados, ampliando o leque de mercados mundiais. A fábrica tem mais de 90% de digitalização em processos, dentro do conceito da indústria 4.0, com ingresso mais intensivo de robôs, que estão em 100% de algumas etapas da montagem.