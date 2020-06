Reunião entre Agas e prefeito de Porto Alegre vai avaliar novos horários de supermercados

retomada de restrições a shoppings e restaurantes Os supermercados de Porto Alegre devem se adequar às solicitações do prefeito Nelson Marchezan Júnior, que, em comunicado na última sexta-feira, anunciou ae fez um apelo ao setor supermercadista da Capital. Na ocasião, o prefeito demonstrou preocupação com a lotação dos estabelecimentos. "Se os supermercados não mudarem nos próximos dias, poderemos ter de tomar medidas", disse Marchezan.

Conforme o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo, os supermercadistas irão se adequar às solicitações. "Estamos atendendo à solicitação dele. Os supermercados que fechavam às 20h passaram para as 21h e, em função disso, estão passando para as 22h. E, cumprindo o decreto, estão atendendo na abertura um horário especial para as pessoas de risco", expõe Longo.

Ainda assim, o dirigente pondera que estender o horário de atendimento pode não resultar na diminuição do fluxo de clientes, já que a faixa final da noite não é a preferida pelos consumidores. "Nesta semana, algumas lojas acabaram ampliando horário, mas depois das 20h, 21h, ninguém está disposto a sair de casa", acredita.

Longo afirma que, na próxima segunda-feira (15), a entidade vai se reunir com o prefeito de Porto Alegre para entender quais são as demandas e buscar soluções. Uma delas, segundo o presidente da Agas, poderia ser a abertura antecipada dos supermercados. "Poderia abrir mais cedo, mas tem uma limitação de transporte, porque as empresas de ônibus estão com muita dificuldade. Então é um momento de dificuldade para todo mundo. Mas vamos conversar com ele na segunda-feira para ver qual a real necessidade", conclui.

De acordo com Longo, os supermercados tiveram uma redução de 30% no número de clientes desde de março. O tempo de permanência na loja e na escolha do produto também diminuiu durante a pandemia. "O consumidor mudou o perfil, está com muita pressa de fazer compra. Ele não está mais disposto a compra como um ato de prazer. É comprar o básico e ir para casa. O tempo de compra reduziu para 10 minutos. Hoje, o cliente não fica mais que 10 segundos para escolher um item. Antes, eram cerca de 20 segundos em frente a gôndola para escolher", pontua Longo.