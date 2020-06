Cerca de 61% dos gaúchos já entregaram a declaração de IR

A duas semanas para o fim do prazo de entrega do Imposto de Renda (IR) 2020, em 30 de junho, a Receita Federal já recebeu 18,6 milhões de declarações em todo o Brasil - pouco mais da metade dos 32 milhões de documentos esperados.

No Rio Grande do Sul, 1,3 milhão de pessoas já acertou as contas com o Leão - 61% do total esperado, de 2,2 milhões de declarações.

O supervisor nacional do IR, Joaquim Adir, alerta para que o contribuinte não deixe a entrega da declaração para os últimos dias. "É importante que o declarante junte a documentação e comece o preenchimento para o envio, a fim de se evitar atropelos de última hora, já que muitas dúvidas surgem neste momento", avisa.

Adir destaca, ainda, que, quanto antes a declaração for regularmente enviada, mais rápido será o processamento e a restituição. O prazo original, 30 de abril, foi ampliado para 30 de junho devido à pandemia de coronavírus.