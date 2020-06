Dólar sobe acima de R$ 5,00 ajustando-se à piora externa no feriado local

O dólar reduz a alta inicial, mas segue cotado acima de R$ 5,00. Nos primeiros negócios, a moeda americana registrou máxima a R$ 5,1123 no mercado à vista, com investidores ajustando posições pós feriado no Brasil, uma vez que as bolsas internacionais tombaram ontem, após um aumento no número de casos de Covid-19 nos EUA gerar temores de que a maior economia do mundo esteja sofrendo uma segunda onda de infecções pela doença.