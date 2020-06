Cine Drive-In, no estacionamento da ADVB, estreia com lotação máxima em Porto Alegre

A estreia do Cine Drive-In em Porto Alegre, na noite do feriado de Corpus Christi, lotou as cem vagas do estacionamento da ADVB-RS, no bairro Praia de Belas. Todos os ingressos foram vendidos para os dois filmes exibidos na noite: a comédia Meia-Noite em Paris e o drama A Bela da Tarde. Os primeiros carros começaram a chegar uma hora antes do começo da primeira sessão, às 19h, e quase todos estavam ocupados por duas pessoas.

O local tem um bar que vende de cachorro-quente e refrigerante à típica pipoca de cinema, e os pedidos eram feitos por WhatsApp e entregues diretamente nos carros. Em um destes veículos estavam as amigas Aline Peterson e Paula Antoniete, que vieram juntas interessadas tanto pelo filme, que já viram e gostam, quanto pelo interesse em ir nesse tipo de exibição. Paula viu a notícia da estreia do projeto e convidou Aline, dizendo que sempre se interessou por esse modelo clássico de exibição, e brinca que havia perdido "por décadas" até o retorno agora.

O Cine Drive-In é fruto das empresas de entretenimento Mezanino Produções, Voga, Lora e Gana, com o apoio da ADVB-RS. "Acredito que os drive-ins retornam não só como moda e tendência de mercado, mas talvez como uma alternativa de hábitos e oportunidades de ter uma opção de entretenimento e cultura, mesmo em família, dentro da proteção de seu carro", informou Manuela Fetter, curadora da Lora e responsável pela escolha dos títulos do drive-in. Ela aponta, entretanto que é importante não deixar as salas de cinema acabar.

Para o presidente da ADVB-RS, Rafael Biedermann Mariante, o projeto, apoiado pela entidade, combinou com o interesse da ADVB em contribuir com o momento atual. "Estamos abertos a novos projetos, temos como objetivo alimentar essa sede e dar retorno à cidade", afirmou.

Nesta sexta-feira, as sessões serão do musical La la land e do clássico A primeira noite de um homem. A programação se estende até o dia 21, com possibilidade de prorrogação, e pode ser vista nas redes sociais do Cine Drive-in. Os ingresso custam a partir de R$ 80,00 por veículo.